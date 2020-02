Lazio, Andrea Casta e il violino elettrico: «Domenica all’Olimpico è stato fantastico»

Lazio, il violinista Andrea Casta si è raccontato ai microfoni di Radiosei tornando alla performance di domenica

Una bellissima anteprima quella dell’Olimpico domenica scorsa. A renderla ancor più fantastica è stata la performance di Andrea Casta che con il suo violino elettrico ha creato un’atmosfera fantastica. Ecco le parole ai microfoni di Radiosei.

«Qualcuno ha pensato che stesse arrivando uno di quelli che fai i segnali con l’archetto luminoso magari per far atterrare Olympia. La mia è una specialità che viene da lontano, si tratta di adeguare lo strumento al linguaggio. La musica da vedere è utile per sposare la contemporaneità.

Domenica all’Olimpico è stato tutto molto bello, tra l’altro c’era un contesto di gemellaggio tra le due tifoserie che ha contribuito a creare contesto ed atmosfera. Inoltre ho portato anche bene (ride, ndr).

Tutti i membri della Lazio che hanno voluto fortemente questa performance sono stati molto carini. E’ bello che ci sia un pubblico importante, un seguito significativo anche attraverso i miei profili social. La Lazio è in prima linea nel voler ricreare un concetto di stadio aggregante ed anche per questo diventerà la mia squadra. Ero allo stadio Olimpico anche a Lazio-Sampdoria, in quel caso ho suonato nella lunge con il presidente Lotito che si è dimostrato molto interessato. Credo che anche per questo poi ho suonato nel cuore del campo. Quelli che suonano il violino classico inizialmente mi guardavano un po’ di traverso, poi è stata presa coscienza del fatto che quello che faccio avvicina molti giovani al violino. Quello che sto facendo io dal punto di vista artistico si avvicina molto alla ricerca. Ho conosciuto l’ambiente Lazio da vicino suonando in occasione della festa di Natale della squadra. Ho notato un gruppo coeso, scherzoso, semplice e sempre pronto a scherzare con mister Inzaghi».