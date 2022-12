Lazio, si pensa a un’amichevole in Spagna: le ultime

Le due amichevoli in terra turca potrebbero non essere le uniche giocate dalla Lazio in questa sosta del campionato

Le due amichevoli in terra turca potrebbero non essere le uniche giocate dalla Lazio in questa sosta del campionato.

Infatti, come sottolineato da Il Messaggero, prima della sfida con il Lecce del 4 gennaio, ci dovrebbe essere un test in Spagna, più precisamente con il Cadice. Non resta che attendere l’ufficialità di questa partita, che dovrebbe svolgersi il 20 dicembre e che servirà per prepararsi alla ripresa del campionato.