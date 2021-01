La Lazio tornerà ad allenarsi domani mattina in vista del match contro l’Atalanta. Le ultime dal centro di Formello

Archiviata la Coppa Italia, la Lazio torna a pensare al campionato. L’avversaria è sempre la stessa: l’Atalanta. Questa mattina i biancocelesti sono scesi in campo alle 11 per iniziare a preparare il match valido per la 20esima giornata di Serie A. Domani nuovo allenamento.

In particolare, la squadra di Inzaghi scenderà in campo nella mattinata di domani.