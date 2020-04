Lazio, continuano gli allenamenti ma Inzaghi cambia le richieste

Lazio, i giocatori biancocelesti continuano ad allenarsi agli ordini di mister Inzaghi che adesso ha cambiato le sue richieste

La Lazio non ha mai smesso di allenarsi in questi due mesi e ogni giocatore è stato seguito giorno per giorno dallo staff tecnico e anche da mister Inzaghi.

Adesso però il tecnico ha cambiato le sue richieste. Come riporta il Corriere dello Sport infatti l’allenatore ha cambiato piano passando ad allenamenti aerobici lunghi alternati a esercizi brevi. Variazioni di intensità per prepararsi al meglio alla ripresa del campionato.