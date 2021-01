Lazio, allarme rosso in difesa: troppi gol subiti e pochissimi clean sheet

La Lazio ha un serio problema in difesa: la retroguardia biancoceleste ha concesso troppi gol e pochissimi clean sheet

Il vero tallone d’Achille della Lazio è la difesa: come sottolinea il Tempo nelle 27 partite ufficiali disputate la retroguardia biancoceleste ha incassato ben 37 reti.

Una media altissima pensando il valore della rosa a disposizione di Inzaghi, che è andata in difficoltà a causa di svarioni difensivi di diversi interpreti. La prestazione di Hoedt contro l’Atalanta è stata solo l’ultima di una lunga serie di disastri difensivi. Solo in quattro occasioni, tra campionato e coppe, la Lazio è riuscita a mantenere la porta inviolata. Troppo poco per una squadra che punta ai vertici della Serie A.