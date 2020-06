Lazio, Acerbi dona ingressi omaggio per gli operatori dello Spallanzani

Bel gesto quello del difensore della Lazio Acerbi. Regalati ingressi omaggio per le terme di Stigliano agli operatori dello Spallanzani

Ennesimo atto di grande umanità da parte del difensore della Lazio, Francesco Acerbi. Il calciatore biancoceleste ha regalato sessantuno ingressi omaggio per le terme di Stigliano agli operatori sanitari del reparto di Alto Isolamento dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive ”Spallanzani’‘.

Un bel gesto quello del difensore ex Sassuolo, che ha voluto ringraziare in questo modo tutti gli operatori sanitari dell’Istituto per le loro attività di soccorso effettuate in questi mesi di emergenza sanitaria.

Gianlorenzo Di Pinto