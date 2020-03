Lazio, Acerbi: «Mi manca giocare con il gruppo». E sulla malattia…

Il Leone della Lazio, Francesco Acerbi, ha risposto ad un po’ di domande fatte dai tifosi su Instagram: ecco le sue parole

Le dirette Instagram sono il mezzo preferito dai giocatori per riempire queste giornate. Francesco Acerbi, molto spesso, dedica il suo tempo ai tifosi della Lazio per rispondere alle loro domande e mantenere quel contatto che il Coronavirus ha minato. Ecco le parole del giocatore:

«Malattia? Non ho mai avuto paura di morire. Quando si tornerà a giocare? Non so nulla, basta vedere la situazione attuale per capire. È normale che ci sia un po’ di panico, non si possono prendere decisioni in fretta, vediamo come va. Quando andrà meglio, si tireranno un po’ le somme. L’importante è tenersi in forma, manca però giocare insieme al gruppo. La mia famiglia è a Milano, sta bene».