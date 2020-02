Lazio, Acerbi suona la carica in vista del Parma

Il difensore della Lazio ieri era visibilmente rammaricato per il risultato. Oggi ruggisce come un leone caricando l’ambiente per domenica

Già nelle sue parole di ieri nel post partita, si sentiva che Francesco Acerbi fosse felice della prestazione anche se rammaricato per il risultato finale.

Piangere sul latte versato è inutile ed il difensore della Lazio lo sa benissimo, per questo questa sera ha ruggito su Instagram caricando l’ambiente. «La testa è già a Parma». Questa la frase che ha voluto mettere sotto la foto per far capire a tutti le vere intenzioni della squadra. Frase concisa e dritta al punto, proprio come lui. Tutti concentrati per cercare di conquistare una vittoria fondamentale. Il Leone ha ruggito, ora serve la risposta del branco.