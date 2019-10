Francesco Acerbi ha aperto le marcature con un vero missile lanciato da centrocampo: è lui a palrare durante l’intervallo

Protagonista con un vero e proprio missile tirato dalla distanza, Francesco Acerbi è intervenuto al break di Lazio–Torino: «Avevo spazio per calciare, quando mi è arrivato il pallone non ci ho pensato due volte. La squadra sta giocando bene, dobbiamo continuare così. Non bisogna abbassare la guardia, il Torino ha orgoglio».