Immobile Lazio, i tormenti di Ciro: futuro in bilico. E Lotito avvisa la punta. Cosa SUCCEDE

Immobile-Lazio, futuro in bilico per l’attaccante italiano diviso tra permanenza e addio: Lotito avvisa la punta

Come riporta Il Messaggero, resta in bilico il futuro di Ciro Immobile nel prossimo calciomercato Lazio. La Lazio ha scelto Castellanos come titolare del finale di campionato e come punta designata per la prossima stagione a prescindere da un eventuale, e comunque probabile, nuovo arrivo.

Ciro deve dunque decidere cosa fare: offerte sul tavolo non ce ne sono e il contratto fino al 2026 da 5 milioni di euro bonus inclusi lo blinda al club biancoceleste. Tuttavia Lotito lo ha avvisato. Se deciderà di rimanere a Formello dovrà accettare il ruolo di seconda o terza punta.