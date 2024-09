Lazio, al via i MINI abbonamenti per l’Europa, si sommeranno a questa FORMULA. Ecco da quando

Lazio, nei prossimi giorni la vendita dei mini abbonamenti per le partite casalinghe di Europa League: prima gara contro il Nizza

La Lazio comincia a prepararsi in vista della vendita dei mini abbonamenti per le partite di Europa League. I biancocelesti affronteranno in casa Nizza, Porto, Ludogorets e Real Sociedad. La prima sfida sarà contro i francesi giorno 3 ottobre alle 18.45.

In settimana la vendita delle mini tessere, che si sommeranno agli abbonati che hanno scelto la formula Global includendo la competizione europea alle gare di Serie A. Intanto, oggi la Lazio ha chiuso la campagna abbonamenti “One faith, one passion”, superando i 28.000 abbonati.