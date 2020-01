Lazio, Abbate: «Il Napoli? Inzaghi fa bene a temerlo»

Alberto Abbate, giornalista, è intervenuto per parlare della situazione in casa Lazio

«I dubbi per l’attacco si sono sciolti, Correa ha la possibilità di andare in panchina ma è certo che non giocherà dall’inizio. I medici erano abbastanza ottimisti, ma ieri era ancora con dei fastidi al polpaccio. Non sono tanto preoccupato per la sua assenza dall’inizio, ma dall’eventuale necessità di cambiare il volto della gara in corso d’opera. A centrocampo è stato recuperato Lulic, mentre ho qualche dubbio in difesa visto che Inzaghi ha fatto delle prove inedite. Bastos e non Radu sul centrosinistra, magari può essere un’idea per contenere meglio Callejon. Alla fine credo giochi Radu. Per quanto riguarda il Napoli, ha ragione Inzaghi a temerlo. Contro l’Inter ha giocato bene, pagando soltanto errori individuali».