Lazio, Abbate: «La cosa importante è mantenere l’equilibrio»

Alberto Abbate ha parlato del momento in casa Lazio

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento in casa Lazio. Ecco ciò che ha detto.

PARLA ABBATE – «E’ curioso il comunicato del Nizza che ci ha dato la notizia del passaggio in prestito di Durmisi. Per quanto riguarda la partita con la Juventus, sono molto curioso di capire che formazione schiererà Inzaghi. Non penso che si possa rinunciare a Milinkovic per Parolo. L’ultimo Parolo non assicura più equilibrio del serbo. Mi auguro che non sia un dubbio di Inzaghi, anche se avrebbe un senso tattico viste le caratteristiche diverse dei due giocatori. Per il resto è importante mantenere l’equilibrio. Si vive di eccessive esaltazioni, ora addirittura si parla di Scudetto, la realtà è che la Lazio è in corsa per La Champions come da programmi. Inter-Roma? Nonostante le assenze dell’Inter, credo che la squadra di Conte vincerà. Sono proprio queste le gare che il tecnico dell’Inter motiva meglio delle altre».