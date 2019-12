Lazio, a Rocca di Papa il Derby del Cuore

In campo per la solidarietà, a Rocca di Papa va in scena il Derby del Cuore: due ex d’eccezione saranno presenti all’evento

Come lo Yin e lo Yang, delle volte due cose completamente opposte si possono unire insieme per creare qualcosa di speciale.

Questo è il caso dell’iniziativa sviluppata dall’ASD Città di ROCCA DI PAPA, che ha voluto mettere insieme il «bene», la Lazio, ed il «male», la Roma, per il primo Derby del Cuore. L’evento si svilupperà il 29 dicembre alle ore 10:00 e la raccolta fondi sarà a beneficio dell’Istituto Comprensivo Leonida Montanari di Rocca di Papa che necessita di nuove strumentazioni per la formazione e lo sviluppo dei ragazzi, dopo essere stato colpito dagli eventi di giugno scorso. Saranno presenti all’evento due ex di spicco: per i biancocelesti César Aparecido Rodrigues, mentre per i giallorossi ci sarà Giovanni Cervone. Quando il calcio viene usato come mezzo per raggiungere fini nobili, tutto prende un altro sapore.