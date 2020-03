Lazio, a marzo solo 3 impegni: Atalanta, Fiorentina e Torino

Lazio, il calendario di marzo prevede due trasferte e una da giocare in casa: Atalanta, Fiorentina e Torino. Inter e Juve ne avranno 6 e 5

Dopo aver chiuso il calendario di febbraio, con un 2-0 in casa contro il Bologna, la Lazio guarda a quello di marzo: sono pochi gli impegni previsti. Si inizia il 7 marzo a Bergamo con l’Atalanta, nonostante resti viva l’ipotesi del rinvio, per poi affrontare la Fiorentina in casa il 15 del mese. Si chiude con la trasferta di Torino contro i granata, prevista il 21 marzo.

Le rivali per la corsa scudetto, Inter e Juventus, avranno rispettivamente 6 e 5 impegni, viste le semifinali di ritorno di Coppa Italia, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League per i bianconeri, e le due sfide degli ottavi di Europa League dei nerazzurri. Un’occasione importante per la Lazio, che può recuperare le energie per tentare il tutto per tutto.

Matteo Pesce