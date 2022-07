Lazio a caccia di un secondo portiere: Sarri vota Terracciano

Mercato Lazio, dopo l’addio di Reina serve un secondo portiere: Sarri vuole Terracciano ma le alternativa non mancano

L’addio di Pepe Reina alla Lazio, consumatosi nella giornata di ieri, apre definitivamente il tema secondo portiere. Come riportano Corriere dello Sport e Messaggero, il preferito di Maurizio Sarri è Terracciano della Fiorentina.

Tuttavia non mancano le alternative: bocciato il ritorno di Strakosha, in corsa restano Sergio Rico (che il tecnico accoglierebbe come secondo), l’ex Berardi, oggi al Verona, Maximiano del Granada, Sirigu, Falcone e Milinkovic-Savic. Lotito ha 3 giorni per consegnare almeno un estremo difensore al Comandante.