Lazio, 33 candeline per Radu: gli auguri della società – FOTO

A Formello si festeggia: 33 candeline da soffiare per Stefan Radu. Gli auguri per il difensore arrivano anche dalla società

In casa Lazio si festeggia: 33 anni per Stefan Radu! Il difensore che ha sposato l’Aquila e fatto della maglia bianccoceleste una seconda pelle, compie oggi gli anni e la società lo ha omaggiato sutti i profili social ufficiali: «#HappyBDay to the Boss, who turns 3️⃣3️⃣ today».

Agli auguri del club, si aggiungono quelli della redazione di LazioNews24!