Lazio, dal 27 aprile visite per tutti: tamponi e test sierologici

Lazio, in casa biancoceleste si pensa alla ripresa ed il piano è già pronto: test e tamponi per tutti a Formello

L’incertezza è ancora tanta se e in quali modalità si potrà tornare a giocare. Di sicuro, se le cose andranno bene, dopo il 3 maggio per lo meno si potrà tornare ad allenarsi, certo ocn tutte le accortezze del caso.

Come riporta il Corriere dello Sport tutti i giocatori, lo staff e i tecnici di Formello saranno sottoposti a tamponi. Il patron Lotito ha infatti provveduto a far arrivare i test sierologici, mascherine FFP3, occhiali e guanti. Insomma una ripresa si ma in totale sicurezza.