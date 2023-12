Lazio 2023, ottobre importante: vittoria a Celtic Park e contro Fiorentina e Atalanta. Riviviamo l’anno biancoceleste

Ottobre che sembra partire con il piede giusto per la Lazio di Sarri, che ottiene una fantastica vittoria in Champions League a Celtic Park, uno dei campi più difficili d’Europa. Partita vinta per 2-1.

Da segnalare in campionato due vittorie importantissime per risalire la china: 3-2 con l’Atalanta, decisa da un gol di Vecino nel finale, ma soprattutto l’1-0 contro la Fiorentina, rete di Ciro Immobile nei minuti di recupero.