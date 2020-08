Lazio, 15 giocatori rientrano dai prestiti

Tanti i giocatori rientranti dai prestiti che non rientrano nel progetto biancoceleste.

Wallace, Badelj, Kiyine, Durmisi, Dziczek, Palombi, Lombardi, Casasola, Di Gennaro, Rossi e Adamonis, più gli ex Salernitana Maistro, Karo, Gondo e Cicerelli. 15 giocatori che la Lazio dovrà necessariamente piazzare.

Wallace, Badelj e Durmisi non rientrano nel progetto biancoceleste e, dopo le esperienze tutt’altro che esaltanti dell’ultima stagione, si proverà a cederli a titolo definitivo. Discorso diverso per i giovani, per i quali si profila un nuovo prestito.