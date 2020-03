LAVAGNA TATTICA – Solo Cristiano Ronaldo tira più di Immobile

Immobile sta trascinando la Lazio a suon di gol. In questo campionato, solo Cristiano Ronaldo ha tirato di più

La stagione realizzativa di Immobile è eccezionale, con l’attaccante campano che sta trascinando la Lazio a suon di gol. Inoltre, con 101 conclusioni totali, l’ex Torino è il secondo giocatore della Serie A per conclusioni verso la porta: solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio dell’attuale capocannoniere della Serie A.

In media, l’attaccante campano tira 4 volte ogni 90′ verso l’area di rigore, dato ovviamente alto ma non così sopra la media rispetto agli altri giocatori del campionato. Ciò vuol dire che, oltre a concludere parecchio, Immobile è davvero letale e preciso in zona gol.