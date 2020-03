LAVAGNA TATTICA – Quanto è cresciuto Acerbi nel palleggio della Lazio

Acerbi è un giocatore fondamentale per il palleggio della Lazio. Effettua molti più passaggi rispetto all’anno scorso

La Lazio 2019-2020 effettua, in media, lo stesso numero di passaggi della passata stagione. Eppure, molti giocatori sono diventati più fondamentali nella manovra. Oltre a Lucas Leiva e Luis Alberto, Acerbi ha compiuto una crescita evidente nella mole di palloni giocata.

Rispetto ai 48.3 passaggi per 90′ dell’anno scorso, oggi Acerb ine effettua 66.5. Quasi 20 in più. D’altronde, pur avendo un’indole molto verticale, i biancocelesti impostano con grande pazienza ed efficacia dal basso, con Acerbi che è un regista arretrato fondamentale per la Lazio. L’ex Sassuolo, inoltre, si distingue anche per eccellenti cambi di campo sul lato debole, visto che possiede eccellenti capacità di giocare sul lungo.