LAVAGNA TATTICA – Marusic genera meno occasioni di Lazzari

Rispetto a Marusic, Lazzari genera molte più occasioni da rete alla Lazio. Inzaghi ha aumentato la creatività a destra

La principale differenza dell’undici della Lazio 2019-2020 rispetto all’anno scorso consiste nella presenza di Lazzari, che ha preso il posto di Marusic. L’ex Spal ha avuto un ottimo impatto, anche se non sempre è risolutivo nell’ultimo passaggio: con Semplici aveva numeri più elevati nei passaggi chiave e negli Expected Assists.

In ogni caso, in fase di rifinitura offre un contributo nettamente migliore di Marusic. Il montenegrino effettua appena 0.79 passaggi chiave per 90′ (l’anno scorso erano 0’93). Al contrario, Lazzari raggiunge gli 1.30, con 0.16 Expected Assists per 90′ (e Marusic l’anno scorso era a 0.06). Insomma, l’ex Spal ha nettamente aumentato la creatività sul lato destro del campo.