Luis Alberto è determinante per tutta la fase di possesso della Lazio. E’ il giocatore che in Serie A effettua più passaggi nella metà campo rivale

Luis Alberto è un giocatore fondamentale per l’uscita della Lazio con il pallone. I suoi costanti abbassamenti danno uno sbocco alla manovra, con i difensori che riescono a servirlo alle spalle della pressione avversaria. Un esempio nella slide sotto: lo spagnolo ha grande talento nel leggere lo spazio libero in cui ricevere.

Oltre a ciò, Luis Alberto guida anche la manovra biancoceleste in avanti: è il principale organizzatore della fase offensiva. Basti pensare che è il giocatore che in Serie A, come riporta Whoscored.com, ha effettuato più passaggi nella metà campo avversaria, ben 1202 fin qui. Insomma, non solo assist e ultimo passaggio. Luis Alberto è determinante per l’intera manovra della squadra di Inzaghi.