LAVAGNA TATTICA – L’importanza di Acerbi nella propria trequarti

Acerbi è per distacco il giocatore che tocca più palloni nella trequarti difensiva. E’ lì che si vede la sua influenza

Acerbi è una risorsa fondamentale nel palleggio della Lazio, tra i titolari è il terzo giocatore che effettua più passaggi. I biancocelesti oggi hanno tre “registi”: Acerbi, Luis Alberto e Lucas Leiva, ci sono quindi più soluzioni nell’uscita dal basso.

Un dato interessante sull’ex Sassuolo: nella fascia centrale del campo, tocca grossomodo gli stessi palloni di Radu. Al contrario, nella propria trequarti è per distacco il palleggiatore più incisivo della Lazio. Acerbi effettua infatti la bellezza di 37.5 passaggi in quella zona del campo: Luiz Felipe, dopo di lui, non raggiunge i 30. Una statistica che mostra come Acerbi sia un importante catalizzatore della manovra.