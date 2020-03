LAVAGNA TATTICA – La crescita di Patric

Patric è uno dei giocatori della Lazio più cresciuto. Si vede anche da come gestisce il possesso, con tante verticalizzazioni

In questa stagione, praticamente tutti i giocatori della Lazio stanno dimostrando un netto salto di qualità. Anche Patric sta facendo bene, facendosi trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa. A differenza del calciatore costantemente incerto delle stagioni passate.

Contro il Bologna ha disputato un’ottima prestazione, in cui si è vista una netta crescita anche per quanto riguarda la gestione del possesso. Tanto nelle uscite da dietro, quanto nelle verticalizzazioni. Un esempio nella slide sopra. La Lazio trova bene Luis Alberto tra le linee, proprio grazie a un passaggio di Patric. Lo spagnolo dimostra sempre più personalità in queste situazioni, con precisi filtranti che bucano la pressione avversaria. Aiuta quindi la Lazio in entrambe le fasi di gioco.