LAVAGNA TATTICA – La crescita di Caicedo in numeri

Caicedo è uno dei protagonisti inaspettati della stagione della Lazio. Evidente la sua crescita rispetto al passato

Caicedo quest’anno ha avuto una centralità nella Lazio che in pochi si sarebbero aspettati. Va sottolineato come i numeri offensivi dell’ecuadoregno siano simili a quelli dell’anno scorso, visto che gli Expected Goals sono praticamente gli stessi.

Cosa è aumentata drasticamente è la qualità della sua rifinitura. Prima di tutto, sono leggermente aumentati i passaggi chiave, oggi 1.34 per 90′ (l’anno scorso erano 1.24). Ma sono soprattutto gli Expected Assist: oggi ne fa 0.24 ogni 90′, mentre negli anni precedenti erano molto più bassi. Non aveva mai superato gli 0.10. Segno di come sia un generatore di occasioni molto più efficace rispetto al passato.