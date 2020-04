LAVAGNA TATTICA – Immobile mostra l’evoluzione della Lazio

Non solo letale nelle ripartenze: Immobile mostra l’evoluzione della Lazio. L’attaccante campano si esalta nel dialogo sul breve

La Lazio di Inzaghi non è solo una squadra contropiedista. Si tratta anzi di una formazione che sa attaccare in tanti modi: i biancocelesti sono sensibilmente migliorati nella gestione della palla, e ciò si vede anche in zona di rifinitura.

In particolare, va citata l’evoluzione di Immobile: se una volta l’ex Torino si esaltava quasi unicamente nell’attacco sul lungo, oggi sembra migliorato molto soprattutto dal punto di vista tecnico. Ha raggiunto un grande livello nella capacità di dialogare sullo stretto col partner offensivo (Caicedo e Correa). Si vedono combinazioni e triangolazioni di grande livello, anche in spazi molto stretti: movimenti e contro-movimenti quasi sempre impeccabili, con giocate a memoria.

Come si vede nella slide sopra, i due attaccanti sono infatti sempre molto vicini tra loro, per poter combinare con efficacia sul breve. Immobile viene incontro, attirando fuori posizione il difensore, e serve Caicedo di prima.