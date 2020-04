LAVAGNA TATTICA – Il record di Luis Alberto negli ultimi anni

Luis Alberto è il principale faro del gioco offensivo della Lazio. All’inizio della sua avventura romana era soprattutto un trequartista che agiva negli ultimi metri. Oggi è invece una mezzala che si muove su tutto il rettangolo di gioco, partecipando alla manovra in ogni zona del campo. E’ il giocatore che fa uscire la Lazio dal basso, ed è anche quello che innesca gli attaccanti in zona di rifinitura.

Most key passes in Serie A since the start of the 2017/18 season:

🥇 A. Gomez (@Atalanta_BC) — 271

🥈 L. Alberto (@OfficialSSLazio) — 241

🥉 L. Insigne (@sscnapoli) — 223 pic.twitter.com/YkE13k9Doc

— WhoScored.com (@WhoScored) April 27, 2020