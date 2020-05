LAVAGNA TATTICA – Gotti spiega bene la Lazio di Simone Inzaghi

Su Sky Sport, Gotti ha speso parole significative sulla Lazio di Inzaghi. Il tecnico ha ben fotografato le loro caratteristiche

Ai microfoni di Sky Sport, Gotti ha speso queste parole sulla Lazio di Simone Inzaghi: ““La Lazio ha avuto il merito di far riuscire a coesistere tanta qualità tecnica con alcuni accorgimenti: c’è grande partecipazione di tutti i giocatori sotto la palla, con una zona di innesco del pressing più bassa di 10-15 metri, oltre che aver migliorato molto l’uscita del gioco da dietro. Accorgimenti che fanno coesistere qualità alle caratteristiche del sisrema di gioco“.

L’allenatore dell’Udinese ha fotografato bene le particolarità della squadra biancoceleste. Nonostante una rosa di grandissima qualità e la valanga di gol segnati, la Lazio non applica un pressing ultraoffensivo. Anzi, i biancocelesti hanno una fase di non possesso piuttosto prudente e passiva, con un baricentro in media piuttosto arretrato. Ciò esprime due cose: prima di tutto, la Lazio sa arrivare velocemente in porta quando recupera palla, visto che segna tantissimo nonostante un baricentro non sempre altissimo. E poi, che c’è un grande sacrificio da parte di tutti. Altrimenti, non si spiegherebbe il dato sulla miglior difesa nonostante una rosa piena zeppa di giocatori qualitativi, che in teoria si esaltano di più a giostrare nella metà campo rivale.