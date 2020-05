LAVAGNA TATTICA – Correa ha numeri record nella finalizzazione

Correa è un giocatore molto importante per la Lazio. Il sudamericano non ha mai avuto numeri simili nella finalizzazione

Correa è un altro dei giocatori della Lazio migliorati molto da quando è passato sotto la guida di Inzaghi. L’argentino vede infatti la porta con una frequenza mai mostrata prima. I numeri lo dimostrano.

L’attaccante argentino fin qui ha il record di tiri ogni 90′: ben 3.32. Anche il dato sugli Expected Goals per 90′ è molto elevato, con 0.46 xG per 90′. Anche se non sempre è cinico al momento del tiro, l’ex Siviglia vede la porta con grande facilità. Si rende infatti pericoloso con costanza.