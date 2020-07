Lazzari è uno sbocco fondamentale nella manovra della Lazio. L’esterno è infaticabile anche nel corso del secondo tempo

Proprio come prima del lockdown, la Lazio sta utilizzando molto Lazzari per risalire il campo. Quando il centro è bloccato, i giocatori biancocelesti sono soliti allargare il gioco su di lui, sperando che l’ex Spal faccia guadagnare metri alla squadra.

Nella slide sopra, per esempio, Radu lo serve tramite cambio di campo.

Va osservato come anche nei secondi tempi la sua grande energia non venga meno. Anche quando le forze vengono meno e le squadre si stancano, Lazzari è sempre tempestivo e rapido nel ribaltare l’azione e sovrapporsi. In tal modo, su ogni ripartenza, la Lazio ha sempre lo sbocco a destra. Ciò si è visto con evidenza anche nel match contro il Torino. Riesce a mantenere una freschezza incredibile.

Si vede nell’azione sopra, una ripartenza nel finale di gara in cui Lazzari è puntualissimo nel sovrapporsi. Insomma, alla luce dei secondi tempi anomali che stiamo vedendo, l’ex Spal si conferma una risorsa importantissima.