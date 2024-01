Lautaro pronto a vendicarsi su Romagnoli: ha caricato così i compagni prima di Inter-Lazio. I dettagli

Lautaro Martinez in Inter-Lazio vuole prendersi la sua personale rivincita su Alessio Romagnoli.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Lautaro e Romagnoli si conoscono alla perfezione, non c’è mica bisogno di prepararla così tanto questa partita. Pregi e difetti sono lì. Pure qualche voglia di rivincita, perché il difensore della Lazio aveva la fascia al braccio di quel Milan che due stagioni e mezza fa ha scippato lo scudetto proprio al Toro. Lautaro ieri in allenamento esplodeva di voglia. È entrato per ultimo, sul campo, e ha cominciato a incitare i compagni per primo. Il Toro cerca il sesto trofeo con la maglia dell’Inter, il primo da capitano.