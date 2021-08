Laporta (pres. Barcellona): «Coutinho fuori per scelta tecnica»

Il presidente del Barcellona Joan Laporta si è espresso in merito all’esclusione dai convocati di alcuni calciatori tra cui Coutinho

Il Barcellona versa in condizioni economiche critiche, la dimostrazione più lampante è stata il mancato rinnovo di Leo Messi, accasatosi al Psg. Il club blaugrana non è più nelle condizioni di permettersi stipendi troppo esosi e sta cercando di piazzare sul mercato gli esuberi per rientrare parzialmente dei debiti.

Il presidente Joan Laporta si è espresso in merito: «Abbiamo deciso di puntare su La Masia, mentre non contempliamo la cessione di giocatori dal valore elevato a meno di indicazioni contrarie della direzione sportiva. Coutinho, Umtiti e Pjanic fuori da convocati? Si tratta di scelta tecnica, se volessimo venderli li metteremmo in mostra»