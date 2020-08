La stagione della Lazio e le azioni in borsa, facciamo il punto della situazione

La stagione della Lazio dopo il lockdown e la ripresa del campionato è stata a dir poco brutta: scesi dal secondo al quarto posto, i biancocelesti sono riusciti a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League ma hanno dovuto dire addio ben presto ai sogni scudetto.

Ciò non toglie che le azioni in Borsa del club capitolino possano ancora riservare delle sorprese positive. La seduta del 13 luglio si è conclusa con un ribasso di oltre il 2.5% rispetto a quella precedente, a quota 1.374 euro. Gli analisti parlano di una proiezione ribassista, e non sembrano esserci ostacoli sulla strada che conduce al primo obiettivo di prezzo, a quota 1.3083 euro: una volta raggiunto questo traguardo si potrebbe beneficiare di un’occasione di acquisto eccellente, viste le notevoli probabilità di un rimbalzo che sarebbe ancora maggiore se le quotazioni dovessero andare oltre 1.4402 euro.

La proiezione rialzista

Una chiusura settimanale più bassa di 1.3211 euro porterebbe a un calo drastico delle quotazioni a 1.098 euro. In presenza di una chiusura più bassa di 0.95 euro la tendenza in corso sarebbe invertita al ribasso in modo definitivo. La proiezione attuale è rialzista, con il primo obiettivo di prezzo a 1.3211 euro che è già stato raggiunto e superato. Questo vuol dire che esistono tutti i presupposti necessari per arrivare a 1.9057 euro, che corrispondono al secondo obiettivo di prezzo.

Il time frame mensile

Per quel che riguarda il mensile, il trend in corso si rivela rialzista, con una chiusura mensile più bassa di 1.1013 euro che porterebbe il rialzo in corso a finire nel dimenticatoio. Come si può intuire, non ci sono state grandi ripercussioni in Borsa dopo gli ultimi risultati deludenti della squadra di Simone Inzaghi: come se il mercato non avesse mai creduto in una possibile vittoria dello scudetto da parte dei capitolini e puntasse su uno scontato successo della Juventus. Ciò non toglie che l’analisi delle aspettative sia sul breve che sul lungo termine risulta fondamentale per intuire l’avvenire del titolo.

Trading con i club di calcio: si può?

Chi ha in mente di fare trading in Borsa con le squadre di calcio non deve fare altro che registrarsi presso un broker autorizzato, ovviamente scegliendo tra quelli regolamentati nel nostro Paese, per aprire un conto. I migliori broker garantiscono i più alti livelli di affidabilità e consentono di cominciare a investire con un deposito minimo davvero basso, pari a 100 euro di versamento iniziale. A spingere verso il basso o verso l’alto il valore delle azioni della Lazio, così come di qualsiasi altra squadra di calcio, sono le operazioni di mercato e gli investimenti che vengono compiuti in questo ambito. Per esempio il caso della Juve è noto ed emblematico: dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo il suo titolo si è rinforzato in maniera considerevole. La squadra, infatti, è diventata più forte, e in teoria sono cresciute le possibilità di un successo in Champions League.

Di quali squadre di calcio si possono comprare azioni

La Lazio e la Juve non sono le uniche due squadre italiane quotate in Borsa: infatti ce n’è anche una terza, cioè la Roma. Allargando lo sguardo al resto d’Europa, poi, si scopre che tale tendenza è diffusa in molti altri Paesi, dalla Danimarca al Portogallo, dalla Germania alla Turchia, dalla Polonia alla Macedonia. In Turchia le squadre quotate sono il Galatasaray, il Fenerbache e il Besiktas. In Scozia è il Celtic ad essere quotato, mentre in Portogallo lo sono il Porto, il Benfica e lo Sporting di Lisbona. Ancora, vale la pena di menzionare il Brondby in Danimarca, il Borussia Dortmund in Germania, l’AIK in Svezia e il Ruch Chorzow in Polonia.

Forza Trading e il trading sulle squadre di calcio

Forza Trading è un sito decisamente prezioso per chi desidera capire in che modo si può investire nel mondo del calcio attraverso il trading online. Le persone che devono maturare ancora una certa esperienza in questo campo possono approfittare dei sistemi di trading automatico, come per esempio Bitcoin Future. Per saperne di più, e capire in che modo si possono sfruttare le sue potenzialità, è sufficiente leggere la recensione completa di Bitcoin Future Review.