La Serie A omaggia Immobile: Ciro è l’ultimo ad aver segnato 4 gol in un match! – FOTO

La Serie A, sui proprio profili social, ha omaggiato Ciro Immobile per essere stato l’ultimo giocatore ad aver segnato 4 gol in un match

Giornate di riconoscimenti per Ciro Immobile che, dopo esser stato scelto da DAZN come protagonista del proprio spot, è stato omaggiato qualche minuto fa dalla Serie A. Sul profilo Twitter del nostro campionato è stata pubblicata una foto dell’attaccante biancoceleste, accompagnandola con alcune parole: «L’ultimo a segnare 4 gol in un solo match con la maglia della Lazio? Ovviamente Ciro Immobile!». La partita in questione è quella giocata dall’armata di Inzaghi il 6 gennaio 2018 contro la Spal, quando proprio ‘Ciruzzo’ mise per ben quattro volte la propria firma sul tabellino del match, terminato 2-5.