La Lazio non si tocca, l’appello dei tifosi fa il giro del mondo – FOTOGALLERY

L’appello dei tifosi della Lazio, per difendere la società dagli attacchi mediatici delle ultime settimane, ha fatto il giro del mondo

Non solo a Roma ed in Italia, ma anche da altre parti nel mondo la voce dei tifosi della Lazio si è fatta sentire. Un popolo unito dal grido «La Lazio non si tocca!».

L’iniziativa fatta partire dall’Associazione Sodalizio Biancoceleste, ha raggiunto in breve tempo gli angoli più disparati del globo facendo capire che nessuno può attaccare ingiustamente la società. Di seguito alcune foto a dimostrazione dell’espansione del movimento, pubblicate direttamente dalla pagina Facebook dei promotori.