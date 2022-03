La Lazio e le difficoltà nei big match: il dato statistico non mente

Il dato statistico sul rendimento della Lazio nei big match non mente: biancocelesti ultimi in questa speciale classifica

La sconfitta nel Derby di domenica ha lasciato un grande amaro in bocca in casa Lazio dopo un ottimo periodo tra risultati e gioco. Come ricorda Repubblica, il KO è arrivato, come di consueto in questa stagione, in un big match.

E i dati statistici non mentono: analizzando le prime sette in classifica con dieci gare disputate, la Lazio è ultima con solo otto punti totalizzati: due vittorie contro Roma e Inter all’andata e due pareggi contro l’Atalanta. Penultima la Roma a 10 punti, poi l’Atalanta (11), Juve e Inter (14), Napoli (15) e Milan (21).

Inoltre i biancocelesti hanno anche la peggior difesa in questa speciale classifica con 20 goal segnati e solo 10 realizzati, segno di limiti tecnici e mentali. Sarri ha otto partite per raddrizzare la barca.