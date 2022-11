La Lazio chiama a raccolta i giocatori: «Pronti a ricominciare!»

Domani riprenderanno gli allenamenti in casa Lazio in vista del nuovo inizio di campionato fissato al 4 gennaio: ecco il post del club

Vacanze finite, si torna a sudare e faticare a Formello. Domani i giocatori della Lazio si ritroveranno al centro sportivo per ricominciare ad allenarsi dopo il break concesso dalla pausa Mondiali.

Alcuni giocatori sono rimasti in Italia altri sono partiti per mete esotiche e temperature più “calde” rispetto a quelle italiane. Domani tutti convocati a Formello come ricorda il post social pubblicato dal club poco fa.