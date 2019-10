La Lazio ‘a due volti’ di Inzaghi: vecchia guardia in campionato, mentre in Europa…

Con la Lazio che ha dichiarato di puntare sulla Champions, Inzaghi vuole una squadra che funzioni a memoria in campionato

Due facce della stessa… Lazio. Rispetto agli altri anni Inzaghi si sta affidando molto di più al turnover, scegliendo una squadra in campionato, ed un’altra in Europa League. I biancocelesti nelle stagioni precedenti sono sempre calati, basti pensare che l’anno scorso raccolsero appena otto punti nelle ultime nove giornate di campionato. «Il turnover è proprio necessario – ha spiegato il tecnico dopo la vittoria Col Rennes – giochiamo sette partite in venti giorni, è necessario gestire le forze per arrivare bene anche a fine anno». Nelle ultime due partite di Serie A, Simone ha mandato in campo la stessa formazione. In mezzo c’è stata la partita con i francesi, in cui hanno giocato ben sette giocatori diversi sui dieci di movimento.

STRATEGIA – Dietro alle scelte di formazione, una precisa strategia, spiegata sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Con la Lazio che ha dichiarato di puntare sulla Champions, Inzaghi vuole una squadra che funzioni a memoria in campionato. In Europa, però, la musica cambia. Lì i nuovi acquisti non solo trovano spazio, ma devono anche sfruttare l’Occasione per provare a scalare le gerarchie in campionato. Nelle coppe, la squadra è riuscita spesso ad indirizzare la gara nei minuti finali: la qualità dei campi è più alta, e per il tecnico più semplice incidere a partita in corso. Per ora Inzaghi va avanti con la Lazio a due facce: la Champions passa per il turnover.