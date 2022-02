La carica di Marusic sui social: «Continuiamo così»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore della Lazio Marusic ha esultato sui social dopo la vittoria contro la Fiorentina

Grande gioia in casa Lazio dopo la convincente vittoria per 3-0 in casa della Fiorentina. Sui social i calciatori biancocelesti si sono scatenati. Tra questi c’è anche Adam Marusic che ha suonato la carica attraverso il suo profilo Instagram.

«Grande partita, continuiamo così» ha scritto il montenegrino, contornando il tutto con una serie di scatti della partita che lo ritraggono.