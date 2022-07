Kostic, l’Eintracht Francoforte chiude: «Nessuna offerta per il giocatore»

Kostic, Ben Manga ha fatto il punto della situazione sull’esterno serbo accostato anche alla Juve. Le dichiarazioni

Tutto fermo per Filip Kostic. Il nome del serbo, con il passare delle settimane, è via via diventato sempre più freddo, tanto che ora è un obiettivo secondario per Cherubini.

A conferma di ciò le parole di Ben Manga ai microfoni di Sportitalia. Il direttore dell’area tecnica dell’Eintracht ha infatti smentito offerte della Juve o di altri club per il 29enne.

LE PAROLE – «Offerte da Juve e Napoli per Kostic? No, per Kostic non abbiamo ricevuto nulla».