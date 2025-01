Kike Salas Lazio, sempre al lavoro con il Siviglia. Prima offerta per lo spagnolo: due motivi per cui puntare su di lui

Kike Salas Lazio, biancocelesti sempre al lavoro con il Siviglia. Prima offerta per il giocatore: ecco perchè puntare su di lui

Il calciomercato Lazio punta con una certa decisione su Kike Salas. Entrato da poco nel giro nella Nazionale spagnola Under 21, il ragazzo piace e non poco ai biancocelesti vista la sua duttilità, che lo porta a essere impiegabile sia come centrale che come terzino.

Secondo Il Messaggero, vista la volontà di svecchiare il reparto, si continua a trattare con il Siviglia. Fabiani si sarebbe spinto fino a un’offerta di prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, ma gli andalusi non mollano perchè il ragazzo è ormai un titolarissimo.