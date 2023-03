Lazio Women, Khellas: «Passione e determinazione sono le cose più importanti»

Khellas, calciatrice della Lazio Women, ha partecipato all’iniziativa la Lazio nelle scuole: le sue dichiarazioni

Intervenuta all’iniziativa la Lazio nelle Scuole, Khellas, calciatrice della Lazio Women, ha dichiarato:

LE PAROLE- «La prima cosa è la passione, senza questo non possiamo riuscire in quello che facciamo. La seconda è la determinazione, la voglia di non mollare mai».

PROMOZIONE- «Ci crediamo ma non è finita ancora. Dobbiamo lavorare, non è facile. Tutti i giorni e tutte le partite sono difficili. Dobbiamo lavorare di più con lo staff e con il mister, anche le giocatrici che non giocano»