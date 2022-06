Kepa chiama Sarri: adesso vuole la Lazio

Kepa chiama Sarri per venire alla Lazio: il Chelsea libererà il portiere, disposto anche ad abbassarsi l’ingaggio

Mentre la Lazio tratta Carnesecchi con l’Atalanta, Kepa chiama Sarri con una sola richiesta: «Portami a Roma». Il Chelsea lo libera e – stando a quanto riportato da Il Messaggero – il portiere sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio (di 5 milioni) pur di arrivare nella Capitale.

Come si legge sul quotidiano, la Lazio potrebbe sfruttare la situazione per mettere pressione alla Dea ed abbassare le richieste per Carnesecchi.

Resta inoltre la candidatura di Vicario, così come resta un’opzione Luis Maximiano del Granada.