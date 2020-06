Keita: «Sono diventato calciatore e uomo con la Lazio»

Le parole dell’ex biancoceleste Keita Balde in merito agli anni trascorsi con la Lazio e a quello che sarà il suo futuro

L’attaccante del Monaco, ed ex calciatore di Lazio e Inter, Keita Balde è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

«Sono nato in Spagna e cresciuto nel Barcellona, ma non ho mai giocato nella Liga. Sono diventato uomo e calciatore in Serie A con la Lazio e poi mi sono trasferito a Monaco e giocato in Ligue 1. Mi piace fare esperienze in posti diversi e affrontare nuove sfide. Sicuramente la Premier e la LIga sono grandi campionati per giocatori ambiziosi. Adesso voglio godermi la prossima stagione con il Monaco e migliorarmi».