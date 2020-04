Keita: «Lazio nel mio cuore, si giocherà la scudetto fino alla fine»

Keita, le parole dell’ex biancoceleste in merito al campionato svolto fin qui dalla Lazio di mister Inzaghi

L’ex biancoceleste Keita è tornato a parlare di Lazio in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.

«Inter e Lazio le vedevo bene entrambe, soprattutto la Lazio. Mi sembrava fortissima, peccato che si sia fermato tutto. E’ un club dove sono stato tanti anni, ce l’ho nel cuore. Non so se potrà vincere lo Scudetto ma se la giocherà fino alla fine. Non sono sorpreso del rendimento dei biancocelesti. Futuro? Qui sto bene. Città a misura d’uomo, ottimo club, squadra rispettata, allenatore scuola Barcellona. Ho altri due anni di contratto e al futuro non penso. Lo dicevo prima, è ancor più vero ora».