Kamenovic, l’agente assicura: «Dimitrije rimarrà alla Lazio»

Mateja Kezman, agente del difensore della Lazio Dimitrije Kamenovic, ha spento le voci su un suo possibile addio ai biancocelesti

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile addio a Dimitrije Kamenovic, appena arrivato alla Lazio, per sbloccare lo slot da extracomunitario e facilitare le operazioni di mercato per il club. Tuttavia, Mateja Kezman, agente del giovane difensore, ha smentito le voci di un possibile addio ai biancocelesti da parte del suo assistito. Ecco le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.

«Kamenovic resterà al centro per cento alla Lazio. È giovane e crescerà, ha prospettiva, è il capitano dell’Under 21 serba. Sono arrivate tante richieste, non è vero che fosse stato preso a gennaio. Il contratto lo abbiamo firmato a luglio. Giocherà a Roma la prossima stagione. Noi non abbiamo ricevuto segnali diversi dalla Lazio».