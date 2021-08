Kamenovic ora è sempre più rebus: quale sarà il suo destino?

Quello di Kamenovic è uno dei tanti nodi da risolvere in casa Lazio: quale sarà il destino del giovane serbo?

Kamenovic. Basterebbe anche solo e soltanto il suo nome per scatenare un serie di indiscrezioni e di rumors. Il destino del giovane difensore serbo è uno degli argomenti caldi di questi giorni. Il motivo? Il suo essere extracomunitario, condizioni per cui, il suo tesseramento, escluderebbe Kostic, obiettivo numero uno per il post Correa.

Infatti, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, dopo l’arrivo di Felipe Anderson, resta vuota soltanto una casella, Il 21enne è arrivato nel mese di luglio e ha svolto entrambi i ritiri, ma al momento resta in sospeso. Permanenza alla Lazio o “parcheggio” in qualche società amica? I prossimi giorni saranno quelli decisivi.