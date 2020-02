Juventus, Sarri: «Verona? Sarà tosta. Contro la Lazio ha giocato come sempre»

Juventus, le parole di Maurizio Sarri sul match contro il Verona e l’ultima prova contro la Lazio in conferenza stampa

Una settimana di fuoco anche per l’Hellas Verona: prima l’1-1 a San Siro col Milan, passando per lo 0-0 dell’Olimpico contro la Lazio, per finire domani sera contro la Juventus tra le mura amiche però. La squadra di Juric si sta confermando sempre di più la rivelazione di questo campionato e darà il tutto per tutto contro la compagine di Sarri. Il tecnico bianconero infatti ne ha parlato durante la conferenza di presentazione del match del Bentegodi:

«La partita è palesemente difficile questa volta, penso sia chiaro anche ai nostri giocatori che è una partita pericolosissima. Penso che l’approccio sarà di buon livello, poi durante le riunioni andremo a toccare anche questo tema, ma mi sembrerebbe di sottovalutare l’intelligenza dei miei giocatori a insistere troppo su questo elemento. Tutti avranno visto la partita contro la Lazio, che non è stata altro che una partita tipica del Verona».